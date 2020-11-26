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-72 hiç bu kadar yürek ısıtmamıştı

’de 83 milyonun aklı da yüreği de koronavirüs salgınını sona erdirecek aşılarda. Türk bilim insanları Şahin ve Türeci’nin ürettiği aşı gurur kaynağımız. deneme çalışmaları için getirilen aşıyı özel dondurucularda koruyor.

Giriş Tarihi: 26.11.2020 ABONE OL
-72 hiç bu kadar yürek ısıtmamıştı

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in başında olduğu Alman BioNTech firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kilitli dolaplarda muhafaza ediliyor. Yüzde 95 etkili olduğu açıklanan Alman ve ABD ortaklığındaki aşının Faz 3 çalışmaları kapsamında gönüllü denemeleri yapılıyor.



Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başında olduğu BioNTech'in Pfizer ortaklığında geliştirdiği aşının nakliyesi ve saklanması için uygun koşulların sağlanmasına uzmanlar dikkat çekmişti. Isı kaybının yaşanmaması ve kontrollü ulaşım için kilitli dolaplarda tutulan aşılar, sadece gönüllüye uygulanacağı zaman dolaplardan çıkarılıyor.



Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, "Aşı muhafazası aşının türüne göre değişir. BioNTech-Pfizer aşısının eksi 70-80 ihtiyacı olduğu biliniyor. Onun için taşımada bu derecenin sağlanması lazım. Aynı teknoloji ile üretilmiş olan Moderna aşısının 8 dereceye kadar dayanabildiği söylendi. Ama aşı naklinde eksi 20 gerektiği açıklandı. Hangi yöntemle elde edilmişse o yönteme göre özel korunan, nakil ve aşı yapılacak kadar saklanacak yerlerin belli olması gerekir" dedi.

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-72 hiç bu kadar yürek ısıtmamıştı
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