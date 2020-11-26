Alparslan Aslan’ın cezası onandı

FetullahçıTerör Örgütü'nün (FETÖ) doğrudan karıştığı ancak delilleri kasten ortadan kaldırılan Danıştay saldırısının faili Alparslan Aslan'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı. Ergenekon hakimleri ve savcılarıyla ilgili iddianamede Danıştay saldırısının "FETÖ'nün doğrudan karıştığı bir olay" olduğu ancak delillerin kasten ortadan kaldırıldığı belirtilmişti. Aslan, 17 Mayıs 2006'da Danıştay 2. Dairesi'ne silahlı saldırıda bulunmuş, saldırı sonrasında, Danıştay İkinci Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin ölmüş, aralarında daire başkanı Mustafa Birden'in de yer aldığı dört üye ise yaralanmıştı. Aslan ise saldırı sonrasında polis memurları tarafından yakalanmıştı.