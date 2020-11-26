AVM’nin otoparkına sığındı! “Kurtuldum” sandı fakat çıkışta yakalandı!

İstanbul Şişli'de polislerin "Dur" ihtiyarına uymayan bir sürücü, saklanmak için aracıyla bir AVM'nin otoparkına girdi. Polisler giriş ve çıkışları tuttu. İzini kaybettiğini düşünerek bir süre sonra AVM'den çıkan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanan şüphelinin üzerinden ve kaçarken yere attığı poşetin içerisinden 17.2 gram uyuşturucu madde çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Polisi'nin uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda bir araç sürücüsü, kendisini durdurmak isteyen polisten kaçamaya çalıştı. Kısa süre içerisinde yakalanan şüpheli İsmail B.'nin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.





POLİSLER ARACIN HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ



Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Şişli'de bir arama gerçekleştirdi. 23 Kasım Pazartesi günü yapılan aramalarda, polisler Büyükdere Mahallesi'nde seyir halinde bulunan bir aracı hareketlerinden şüphelendiği gerekçesiyle durdurmak istedi. Ancak araç sürücüsü, polislerin "Dur" ihtarına uymadı ve kaçarak bölgede bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkına girdi.



17.2 GRAM UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU



Şüphelinin, otoparka girmesinin ardından muhtemel kaçış yollarını kapatan polisler birkaç dakika içerisinde söz konusu aracın çıkış yaptığını tespit etti. Polis, aracı durdurarak İsmail B.'yi yakaladı ve olay yerinde inceleme başlattı. İsmail B.'nin üzerinde 830 lira ve bir miktar uyuşturucu madde tespit eden polisler yaptıkları aramayı genişleterek bölgede bulunan kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Genişletilen arama çalışmalarının ardından şüphelinin olay anında araçtan dışarıya bir poşet fırlattığı ve poşetin içerisinde de uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Poşetin içerisinden de uyuşturucu madde çıkmasıyla birlikte toplamda 17.2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli İsmail B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.