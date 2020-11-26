CHP'li Bülent Kuşoğlu'nun iddialarına KGM'den yanıt!

Söz konusu iddianın "gerçek dışı" olduğu ifade edilen açıklamada, "Geçen yıl 10 milyar 789 milyon lira cari, 24 milyar 791 milyon lira yatırım olmak üzere toplam 35 milyar 580 milyon lira harcama yapıldı." ifadesine yer verildi.

Bu bilgilerin "Karayolları Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Faaliyet Raporu"nda yer aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılan Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Uygulama Sözleşmesi'nin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde sözleşmenin tabi olduğu 3996 sayılı Kanun'a, 6111 sayılı Kanun'un 134. maddesiyle eklenen Ek 1. Madde ile bahse konu taşınmazlar için 'kullanım bedeli ve hasılat payı alınmaz' hükmü 25 Şubat 2011 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden, kamulaştırma bedeli İdare tarafından karşılanan taşınmazlar için bu taşınmazların kendisine teslim edildiği tarihten itibaren sözleşme süresince kullanım bedeli ödenmesine dair görevli şirketin yükümlülüğü yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortadan kalkmıştır."

Açıklamada, Silifke-Mut (1. Kısım) yolunun bir kesiminin yapım işi ihalesine ilişkin sadece bir firma tarafından iptal davası açıldığı belirtilerek, Sayıştay raporunda "Hukuka aykırı olan İdarenin işlemine (ihale kararı) ilişkin verilen iptal kararı, sadece davacı açısından değil bütün ilgililer (ihaleye giren diğer yükleniciler) açısından sonuç doğurur" şeklinde ifade kullanıldığı ancak ihaleye giren diğer yükleniciler tarafından menfaatlerinin ihlal edildiğine yönelik herhangi bir dava veya başvuru bulunmadığı bildirildi.