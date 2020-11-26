Esnafa yardım yapmak yerine makam arabası aldı

KUZU: "MAKAM ARACI ALMAK YERİNE ESNAFA YARDIM YAPILSAYDI?"

Eskişehir Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu eski Başkan Vekili Hasan Kuzu, Bahar Bilen'i eleştirdi:

"Bizler devletimizin bizim için yaptıklarının farkındayız. Sayın Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen bu ne yaman çelişkidir. Ulusal kanallarda 'Meslektaşlarım aşsız, işsiz' diye haber yaptırıyorsun ama pandeminin ortasında 1 ay önce odaya 180 bin TL'ye makam arabası alıyorsun. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Madem esnafımız erzak yardımı alacak duruma geldi sen neden 180 bin TL'lik makam aracı alıp biniyorsun? Esnafın yanında 'Gariban' ama itibarda 'Zenginim' diyorsun. Bu akıl tutulmasının dünyada bir örneği daha var mı? Esnafının bittiği, esnafının tükendiği, kepenk indirdiği insanlık tarihinin en büyük ekonomik sıkıntıya girdiği zamanda 180 bin TL'ye makam aracı almak ve sonrada 'Esnaf bitti' diyerek bağırmak da nedir? Madem 180 bin TL bütçemiz var bu parayı 500 TL'den 360 esnafına dağıtsaydın biz de o bağışların gerçekçiliğine biraz da olsa inansaydık. Maalesef bugün itibari ile söylemleri ve yaptıkları birbiri ile uyuşmayan bir başkan komedisi izliyoruz."

Hasan Kuzu; pandemiden dolayı mağdur olan esnafa yardımlaşma fonundan 180 bin TL'nin geri ödemeli olarak yardımda bulunulması gerektiğini belirterek, "Makam arabası alacak ya da itibar yapılacak zaman mı? Esnafın derdiyle ilgileniyorsanız bu para odamızın yardımlaşma fonuna aktarılıp oradan geri ödemeli olarak esnafa dağıtılamaz mıydı? Bu yapılmış olsaydı hem esnaf olarak bizler memnun olurduk hem de odamız adına da faydalı bir iş yapılmış olunurdu" dedi.