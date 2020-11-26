Galata Köprüsü'nde dronelu virüs denetimi

İstanbul'daki her 10 koronavirüs vakasından 4'ü İstanbul'da. İstanbul polisi vaka artışına karşı Galata Köprüsü'nde drone ile denetim yaptı. Balıkçıların maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları denetlendi.





Kovid-19 vakalarının her geçen gün biraz daha arttığı İstanbul'da koronavirüs denetimlerinin alanı genişletildi. Alınan kısıtlamalarla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta yayınlanan genelge ile vatandaşların yoğun olduğu sokaklarda sigara içilmesi yasaklanmıştı. Alınan bir çok tedbirle birlikte dünde İstanbul emniyet Müdürlüğü ekipleri drone ile anonslu olarak olta balıkçılarının yoğunluk oluşturduğu Galata Köprüsünde sosyal mesafe ve maske denetimi gerçekleştirildi. Galata Köprüsünde oltayla balık tutarak hem hobisini hemde balık avlama zevkini yaşayanların maske mesafeye dikkat etmeleri için Polisin İHA Dron ekibi tarafından anons yapıldı.





Polislerin yaptıkları maske ve sosyal mesafe denetimi ile ilgili olta balıkçılığı yapanlar bu denetimlerin kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için yapıldığını mümkün olduğunca kurallara uymaya dikkat ettiklerini kaydettiler. Balıkçılar bol balık akını olduğunda zaman zaman olta balıkçıları sosyal mesafeyi unuttuklarını ve hemen yanındaki insanları tehlikeye soktuklarını söylediler.