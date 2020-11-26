Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Yıldırım-2 Kavaklı Operasyonu kapsamında, Yüksekova ilçesi Armutlu ve Çukurca ilçesi Kavaklı bölgelerinde 4 adet sığınak/barınak tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sığınak/barınakların içerisinde; 70 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 77 adet RPG-7 sevk fişeği, 1 adet uzaktan komutalı ve tuzaklı el yapımı patlayıcı(EYP) düzeneği, 1 adet el bombası, 260 adet AK-47 Kalaşnikof fişeği, 5 adet EYP yapımında kullanılan pil bloğu, 1 adet akım ölçer, 1 adet büyük delici kırıcı, 1 adet anahtar takımı, 12 adet 250 mililitre çakmak gazı, 2 adet mavi jelikan bidon, 1 adet termal şemsiye, 2 adet üst leşker kıyafeti, 36 adet çakmak, 1 adet uyku tulumu, 1 adet çadır, 1 adet panço, 1 adet akü, 50 litre benzin, 70 litre mazot, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.