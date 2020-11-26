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ve eşi hastaneye kaldırıldı

'de 19 Kasım'da koronavirüs testleri pozitif çıkan Genel Başkan Yardımcısı ile eşi , Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 26.11.2020 12:41 ABONE OL
Mehmet Özhaseki ve eşi hastaneye kaldırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ile yakalandıkları koronavirüse karşı evde sürdürülen tedavilerinin hastanede sürdürüleceğini açıkladı.

Eşi ile birlikte hastaneye kaldırılan Özhaseki; sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Evde sürdürdükleri tedavilerinin doktorların tavsiyesi üzerine hastanede devam edeceğini belirten Özhaseki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eşim ile birlikte genel durumumuz iyi olmakla beraber bugüne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile tedbir amaçlı hastane ortamına nakledilmiştir. Hamdolsun ki endişelenecek bir durumumuz yok. Rabbimizin bize ve tüm hastalarımıza tez vakitte şifa buyurmasını diliyorum."

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Mehmet Özhaseki ve eşi hastaneye kaldırıldı
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