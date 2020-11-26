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Meteorolojiden ve Hakkari için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü ve Hakkari için kar yağışı uyarısında bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 09:27 ABONE OL
Meteorolojiden Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Van ilinin güneyi ile Hakkari çevrelerinde yer yer hafif sağanak yağmurlu, karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinde kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden orta zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Hakkâri'de 4, Bitlis'te 6, Van'da 8 ve Muş'ta 7 derece olması beklenmektedir" denildi.

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Meteorolojiden Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısı
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