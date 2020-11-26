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’nın toprağa gömülü mühimmatları bulundu

ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan Yıldırım-2 Kavaklı operasyonunda terör örgütü ’nın toprağa gömdüğü mühimmatlar bulundu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 26.11.2020 17:17 ABONE OL
PKK’nın toprağa gömülü mühimmatları bulundu

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli kış operasyonları devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde bölgede başlatılan Yıldırım operasyonları terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriliyor.

Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Yıldırım-2 Kavaklı' operasyonunda terör örgütünün adeta cephaneliği ele geçirildi.

Toprağa gömülü vaziyette, 70 antitank roketatar mühimmatı, 77 roket sevk fişeği, 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası, 5 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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PKK’nın toprağa gömülü mühimmatları bulundu
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