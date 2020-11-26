Şaka gibi tazminat 38 yıl sonra 1 lira 4 kuruş

Kenan Evren cuntasının gerçekleştirdiği 1980 askeri darbesinde, yasa dışı örgüt üyeliği iddiasıyla 5 yıl 1 gün cezaevinde tutuklu kalan Yaşar Esersin 1987'de tahliye edildi. Yıllarca süren mahkemenin ardından Esersin hakkında zaman aşımına giren suçlar açısından davanın düşürülmesine ve tutuklanmasına neden olan diğer suçlar açısından beraatine karar verildi. Beraat kararından yıllar sonra haberi olan Esersin, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl avukatı İhsan Paksoy aracılığıyla tutuklu kaldığı süre için 100 bin liralık maddi ve 200 bin lira manevi tazminat davası açtı. Davada geçen hafta karar çıktı. Eski para birimiyle Esersin'in maddi kaybı, 1 milyon 40 bin 283 lira 85 kuruş olarak hesaplandı.







BİLİRKİŞİ KARARIYLA...

Bilirkişi, paradan 6 sıfır atılmasıyla Esersin'in maddi kaybının günümüz para birimiyle 1 lira 4 kuruş olduğunu belirtti. Davayı kısmen kabul eden ve geçen hafta kararını açıklayan mahkeme de Esersin'e 1982 yılından itibaren işleyecek faiziyle 1 lira 4 kuruş maddi ve 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.



ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİM

Ankara'da bir market işleten evli ve iki çocuk babası Yaşar Esersin (64) "6 sıfır atıldığı için böyle bir sonuç çıkmış. Şunu sormak istiyorum: O tarihe göre nasıl böyle bir sonuç çıktı? Bunu verenin vicdanı rahat mı? Ya ben nasıl böyle bir hesap yaptım diye... O zamanki şartlar ile şimdiki şartlar bir mi? İnanın sağlığım bozuldu bu olaylar yüzünden" dedi.