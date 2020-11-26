Şehit babadan kızına doğum günü hediyesi

Mardin'in Ömerli ilçesinde 4 Eylül 2019 günü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın şehadetinden önce aldığı oyuncak bebek, hiç görmediği kızına ilk doğum günü hediyesi oldu. Eşinin cenaze törenine 7 aylık hamileyken, üniformasını giyerek katılan Fatma Acar, 2,5 ay sonra dünyaya gelen bebeğine şehidin isteği üzerine "İkranur" adını vermişti. Acar bir yaşını dolduran kızı İkranur ile doğum gününde şehit eşinin mezarını ziyaret etti. Duygulu anların yaşandığı ziyarette İkranur babasının kabrindeki fotoğrafı öptü. Evlerinde de kızı için doğum günü kutlaması yapan Acar, İkranur'a babasının şehit olmadan önce aldığı oyuncak bebeği hediye etti. Kızının ilk doğum gününü buruk kutlayan Acar, "Eşimin şu an kızımı gördüğüne eminim. Eşim şehit olmadan önce kızımıza bir bebek almıştı. Bebeğin saçlarını bile kendi örmüştü. Bu bebeği babasının doğum günü hediyesi olarak kızıma verdim. Ona hem anne hem baba olacağım" dedi.