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Son dakika haber! Başkan Erdoğan: ile dayanışmamız her alanda güçlenerek sürecek

Başkan 'dan   Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile gerçekleşen görüşme ve imzaların ardından sosyal medyadan önemli bir açıklama geldi. Son dakika pylaşımında Başkan Erdoğan "Katar Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz. " dedi.

Giriş Tarihi: 26.11.2020 20:15 Son Güncelleme: 26.11.2020 20:29 ABONE OL
Son dakika haber! Başkan Erdoğan: Katar ile dayanışmamız her alanda güçlenerek sürecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve heyetiyle verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attıklarını belirtti.

Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Son dakika | Türkiye ve Katar arasında önemli anlaşma! Ve imzalar atıldı...

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Son dakika haber! Başkan Erdoğan: Katar ile dayanışmamız her alanda güçlenerek sürecek
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