Son dakika haberi! Başsavcı vekili koronadan hayatını kaybetti!

Yargı teşkilatının sevilen ismi Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Hastanede tedavisine devam edilen ve bir süredirde yoğun bakımda entübe olan vekil Zülkarneyn Kısık bugün hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

Yılmaz paylaşımında şunları kaydetti: "Değerli meslektaşım, Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık' ın vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allahtan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."

Kısık'ın vefatı, çalışma arkadaşlarını ve yargı camiasını yasa boğdu.