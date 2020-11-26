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Son dakika haberi! Başsavcı vekili koronadan hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... , Koronavirüs tedavisi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. Acı haberi Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesabından duyurdu. Yılmaz paylaşımında şunları kaydetti: "Değerli meslektaşım, Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık' ın vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allahtan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 26.11.2020 13:44 Son Güncelleme: 26.11.2020 14:24 ABONE OL
Son dakika haberi! Başsavcı vekili koronadan hayatını kaybetti!

Yargı teşkilatının sevilen ismi Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Hastanede tedavisine devam edilen ve bir süredirde yoğun bakımda entübe olan vekil Zülkarneyn Kısık bugün hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

Yılmaz paylaşımında şunları kaydetti: "Değerli meslektaşım, Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık' ın vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allahtan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."

Kısık'ın vefatı, çalışma arkadaşlarını ve yargı camiasını yasa boğdu.

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Son dakika haberi! Başsavcı vekili koronadan hayatını kaybetti!
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