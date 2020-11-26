SON DAKİKA HABERİ: Corona aşısında kritik oran %70! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz açıkladı...

Aşı çalışmaları hakkında son durum hakkında bilgiler veren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, ülkemizde corona aşısının önce yapılması gereken meslek gruplarını sıraladı. Sağlık çalışanlarının, emniyet güçlerinin, kamu kuruluşlarında çalışanların, banka personellerinin önce aşılanması gerektiğini vurgulayan uzman isim, corona aşısındaki ilk amacın hastalığın bulaş riskini engellemek olduğunun altını çizdi. Son dakika haberine göre nüfusun yoğun olduğu yerlerde aşılamanın daha fazla olması gerektiği de ifade edildi.

SON DAKİKA HABERİ: BİLİM KURULU ÜYESİ AÇIKLADI! İLK AŞILAR KİMLERE YEPILMALI?

AVRUPA VE ABD, ÇİN AŞISINA NEDEN MESAFELİ?

"Her ülkenin sağlık otoriterleri kendi vatandaşları için ilgili kurullarında tartışılırlar ve onay verirler. Aşı üreticisi firmanın ürettiği aşılar faz denemeleri sonrasında ABD'deki FDA heyetinden ruhsat alır eğer Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ruhsat vermezse o zaten geçerli olmuyor. Antikor testlerini de inceleyen FDA, aşıyı inceleyip uygun görürse onaylar."