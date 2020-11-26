SON DAKİKA HABERLER: Vaka sayıları artan Edirne'de sık sık bu anonslar yapılıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarının son haftada artış gösteren iller arasında Edirne'yi de saydı.

Edirne Valiliğinin yoğun dezenfekte çalışmaları ve denetimlerine rağmen kurallara uymayanların ve maske takmayanların olduğu görülüyor.

Kentte sık sık misafirlik ve ziyaretlerden uzak durulması yönünde anonslar yapılıyor.