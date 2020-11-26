Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Fransa'ya Karabağ tepkisi

Gelen son dakika ahberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa'nın Karabağ kararı, BAE'nin Afganistan havaalanının işletmesiyle ilgili anlaşması ve Türk gemisine hukuksuz müdahaleye ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Akar'dan Fransa'ya Karabağ tepkisi | Video

Bakan Akar, özellikle Fransa'nın kararına çok sert tepki gösterdi.

Akar, Fransız Senatosu'nun Karabağ kararına, "Fransa'nın AGİT MİNSK grubunun eşbaşkanı olarak tarafsız olması gerekmektedir. Bu karar ise bunun böyle olmadığını, Fransa'nın Karabağ ile ilgili çözümün değil, sorunun parçası olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadeleri ile tepkisini koyarken, Türk kargo gemisine hukuksuz müdahaleye ilişkin, "Hukuka aykırı bir durum olduğunu bildikleri için suçu birbirlerine atma gayretindeler" ifadelerini kullandı.

Afganistan havaalanının işletmesiyle ilgili BAE anlaşmasına da değinen Akar, "Hukuki ve operasyonel açıdan gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz." dedi.