Son dakika | PKK'lı teröristten şok itiraf! "Çığlıklarını duyduğumda çök kötü oluyordum..."

BENİ BAŞKA BİR ADAMIN YANINA GÖTÜREREK TESLİM ETTİLER

Kamplarda kaldığı dönemde erkek teröristlerin kadın ve erkeklere tecavüz ettiğine şahit olduğunu anlatan E.C, örgütün acımasız ve kirli yüzüne ilişkin, "Beni ilk götürdükleri yer Van'daki HDP binasıydı. Daha önce oraya hiç gitmemiştim. Orada iki kadın biraz konuştuktan sonra beni başka bir adamın yanına götürerek teslim ettiler." dedi.

Aile baskısı nedeniyle evden dışarı çıkamayan biri olduğu için örgütün özgürlük vaatlerine kandığını belirten E.C, "Gitmek istemiyordum, zorla götürdüler, kandırdılar. Birçok vaatte bulundular. 'Biz çok özgürüz, sen de özgür olursun. Biz evimizden çıkıyoruz, sen de çıkarsın.' dediler. Ben evden çıkamadığım için onlara inandım. Ne olduğunu bilmiyordum." ifadelerini kullandı.