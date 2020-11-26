Telefonu çalıp kaçtı! Uyuşturucuyla suçüstü yakalandı

İstanbul Kağıthane'de kısa bir telefon görüşmesi yapmak için bir kişiden ricada bulunan ve aldığı telefonla kaçan şüpheli, üzerinde uyuşturucu maddeyle Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Erdal Ç.'nin "Zor durumdayım, telefonunuzu kullanabilir miyim?" diyerek aldığı telefonları çalarak sattığı ve o paralarla uyuşturucu madde satın aldığı ortaya çıktı.

İstanbul Kağıthane'de bir iş yerine girerek telefon hırsızlığı yapan şüpheli, kısa sürede Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.



"ZOR DURUMDAYIM" DİYEREK ÇALDI



Seyrantepe Mahallesi İbrahim Karaoğlan Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde 25 Kasım Çarşamba akşamı meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti: Şüpheli Erdal Ç., bir iş yerine girdi ve zor durumda olduğunu belirterek Derya Ö.'den cep telefonunu istedi. Erdal Ç.'ye yardımcı olmak isteyen Derya Ö., kısa bir görüşme yapması için verdiği telefonunu bir daha geri alamadı. Erdal Ç. telefonla kaçtı. Yaşanan olayın ardından Derya Ö. durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, kimliğini tespit ettiği şüphelinin peşine düştü.





ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU DA ÇIKTI



Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nce yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli Erdal Ç., Barbaros Caddesi üzerinde yakalandı. Erdal Ç.'nin üzerinde 1.20 gram uyuşturucu madde bulundu. Erdal Ç.'nin iş yerlerinden aynı yöntemle çaldığı telefonları sattığı ve uyuşturucu madde satın aldığı ortaya çıktı. Erdal Ç.'nin çaldığı ve sattığı telefon da bulundu.



CEZAEVİNDEN İZİNLİ OLARAK ÇIKMIŞ



Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği tarafından gözaltına alınan Erdal Ç. hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından yasal işlem başlatıldı. Öte yandan Erdal Ç.'nin farklı suçlardan ötürü 22 kaydının bulunduğu ve Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtildi.