Tuzla’da pazarcı esnafına ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Kovid-19 Denetimleri' konulu genelge kapsamında, tüm Türkiye'de 4 gün sürecek Koronavirüs denetimi yapılacağının açıklamasının ardından Tuzla'da denetimler sıklaştı. Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Şifa Mahallesi'nde kurulan semt pazarında denetimler gerçekleştirdi.

Denetim sırasında, pazar esnafına ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuldu. Zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen maskesini doğru takmayan esnaflara Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'Belediye Emir ve Yasaklarına' uyulmaması nedeniyle 392 TL idari para cezası kesildi. Para cezası kesilen esnaflardan Şener Arancı, kimliğini eve unuttuğunu söyleyerek ceza yazılmaması konusunda tüm ısrarlarına rağmen ceza yemekten kurtulamadı.





VATANDAŞLAR DENETİMLERDEN MEMNUN



Pazara alışveriş yapmak için gelen Hatice Taşçı," Çok gezmemek için hemen geri döneceğiz. Denetimler iyi ve güzel. Böyle olması güzel" dedi. Pazar esnafı Mustafa Topuz," Denetimler çok güzel. Sağlığımız için yapılması gerekiyor. Vatandaşa da bize de iyi bunlar. Devamını istiyoruz" dedi. Bir diğer pazar esnafı ise, "En güzeli oluyor. Herkes maskesini takıyor. Denetimler güzel. Sık sık gelip gidiyorlar. Pazarın her iki başında da zabıta amirleri var. Böyle giderse çok güzel" dedi.