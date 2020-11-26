Van'da Kızılay'dan uçurtma şenliği

Türk Kızılay Gürpınar Temsilciliği, pandemi döneminde okula gidemeyen çocukları için ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Topsakal Mahallesi'nde uçurtma şenliği düzenledi. Organizasyon kapsamında çocuklara Türk Kızılay'a ait uçurtmalar hediye edildi. Renkli uçurtmaların gökyüzüyle buluşması sırasında çocuklar büyük mutluluk yaşadı.Türk Kızılay Gürpınar Koordinatörü Celal Atan, ne kadar uzak olursa olsun ulaşılamaz denene ulaşacaklarını, her zaman mazlumun ve mağdurun yanında oldukları gibi mahrumun da yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Atan, bu amaçla ilçenin en uzak mahallesinde uçurtma şenliği düzenlediklerini ve çocukları Türk Kızılay'ının merhamet eliyle tanıştırdıklarını ifade etti.Topsakal Mahallesi Muhtarı Nurican Dinç de çocukların güzel bir gün geçirdiğini belirterek, "Böyle bir organizasyonun köyümüzde yapılması bizi mutlu etti. Türk Kızılay Gürpınar ekibi daha önce okulumuzu boyadı, anasınıfı yaptı. Şimdi de böyle güzel bir organizasyon düzenledir. Organizasyonu düzenleyen ve katılan herkese teşekkür ederim."dedi.Topsakal İlköğretim Okulu Müdürü Çetin Adıyaman ise düzenlenen etkinliğin kendilerini motive ettiğini belirterek, onlarca yıl geçse de çocukların bugünü daima hatırlayacaklarını kaydetti. Pandeminin getirdiği kısıtlamalara ve önlemlere dikkat edildiği programda, çocuklara sandiviç ve meyve suyu ikram edildi.