Yıldırım-7 operasyonunda PKK sığınakları imha edildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Yıldırım-7 operasyonunda Lice ilçesi Çavundur ve Kulp ilçesi Yüklüce ile HAmbuh mahallelerinde terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar bulundu.

İmha edilen sığınaklarda uyuşturucu madde, silah, mühimmat ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

Söz konusu operasyonda; 381 kg. toz esrar, 67 kg. skunk esrar olmak üzere toplam 448 kg esrar ele geçirildi. Hava destekli operasyonda, 2 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet şarjör, 40 adet 7.62 mm çapında fişek, 9 adet ısı yalıtımlı şemsiye ile tespit edilen 4 sığınakta; 14 adet tüp, 1 adet ev tipi ikili ocak, 1 adet mikro dalga fırın, 27 adet pil, 2 adet uyku tulumu, 5 adet battaniye, 2 adet kamuflaj kar elbisesi, muhtelif miktarda yaşam ve sağlık malzemesi ile örgütsel içerikli kitap ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesi ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alındı.