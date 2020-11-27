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Annelerin, evlat direnişi 452’inci gününe girdi

’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbeti 452’inci gününe girdi. 177 ailenin devam ettirdiği eylem sayesinde, şuana kadar 20 anne çocuğuna kavuştu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 27.11.2020 17:00 ABONE OL
Annelerin, evlat direnişi 452’inci gününe girdi

Diyarbakırlı anne Hacire Akar'ın terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Mehmet'i HDP'nin önünde başlattığı eylemle kurtardıktan sonra annelere yaptığı çağrı ile 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde 3 aile ile başlayan oturma eylemi devam ediyor. Annelerin PKK, HDP ve Kandil'e yönelik tüm tehditlerine rağmen 452 gündür evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için direniyor.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde kurulan çadırda ellerinde çocuklarının fotoğrafları ile pandemi kurallarına uyarak evlat nöbeti tutan anneler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'ye tepki göstererek, evlatlarını bir kez daha istediler. Bu arada, bir yıldan fazladır devam eden eylem sayesinde, terör örgütü PKK'dan kaçışlarda sürdü.

Eylem yapan ailelerden bugüne kadar 20 anne evladına kavuştu. Çocukları için PKK ve HDP'ye direnen anneleri, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da bulunduğu bakanlar, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, dernekler, aşiretler ve yüzlerce kişi ziyaret edip destek verdi.

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Annelerin, evlat direnişi 452’inci gününe girdi
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