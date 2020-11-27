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Aracını park edip dilenmeye çıkıyor! Dilencinin üzerinden 7 bin lira para çıktı

’nda zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 7 bin lira para çıktı. Dilencinin aracını park edip dilenmeye çıktığı öğrenildi. Dilencilik yapan şahsa kabahatler kanununa göre işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Üzerinden çıkan paralar ise kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı.

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Giriş Tarihi: 27.11.2020 11:06 ABONE OL
Aracını park edip dilenmeye çıkıyor! Dilencinin üzerinden 7 bin lira para çıktı

Zeytinburnu'nda zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 7 bin lira para çıktı. Dilencinin aracını park edip dilenmeye çıktığı öğrenildi. Dilencilik yapan şahsa kabahatler kanununa göre işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Üzerinden çıkan paralar ise kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı.

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Gökalp Mahallesi'nde dilenerek para toplayan bir şahsı yakalayarak Merkezefendi Zabıta Karakoluna götürdü.

Şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 125 euro, 300 dolar, 3 bin 345 Türk Lirası ve araba anahtarı bulundu. Dilencinin aracını park edip dilenmeye çıktığı öğrenildi. Dilencilik yapan şahsa kabahatler kanununa göre yasal işlem yapıldı. Üzerinden çıkan paralar ise kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı.

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Aracını park edip dilenmeye çıkıyor! Dilencinin üzerinden 7 bin lira para çıktı
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