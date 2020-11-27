Savcı Sayan isyan etti

Ağrı'da büyük bir çoğunlukla göreve gelen Belediye Başkanı Savcı Sayan, başta tekstil fabrikaları olmak üzere kentte bir çok yeniliğe imza attı. Belediye hizmetlerinde çevre düzenlemesi ve Ağrı'daki sosyal donatı alanlarındaki çalışmalarıyla da göz dolduran Ağrı Belediyesi, adeta sabote edildi.

Ağrı Belediyesi tarafından yapılan park ve kamelyalar kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Duruma sosyal medya üzerinden tepki veren Savcı Sayan; "Ekiplerimizin çalışmalarını sabote eden hainleri, Allah'ın adaletine havale ediyorum. Güzel bir kent oluşturma hedefiyle hayata geçirdiğimiz uygulamalar arasında bulunan parklarımızı, her gün bu şekilde görmenin üzüntüsüyle kahroluyoruz. Allah ıslah etsin" ifadelerini kullandı.