Büyük talihsizlik! Bu köye muhtar dayanmıyor! 20 ayda tam 5 kez değişti

Mehmet Ali Almacı





'BENCE BİR TALİHSİZLİK'

Muhtarlık binası olarak kullanılan büroda vatandaşların işlerinin görülmesi ise muhtarın bir yakını bekliyor. Muhtarlık mührü de masanın çekmecesinde tutuluyor. Geçici olarak vatandaşların işlerini yapan kişi yaptığı açıklamada, "Köyümüzde seçimde göreve gelen ilk muhtar istifa etti. Sonra yeniden seçim yapıldı. Seçilen muhtarın sabıkası olunca görev verilmedi. Bir diğerinin de ikametgahı 6 ayı doldurmadığı için olmamıştı. 'Efe Ayşe' olarak tanınan Ayşe Adıgüzel de bildiğiniz gibi cinayete kurban gitti. Son olarak Mehmet Ali Almacı göreve gelmişti. O da talihsiz bir kaza sonrası sakatlanınca görevi bıraktı. Şimdi Kaymakamlık tarafından bir görevlendirme yapılmasını bekliyoruz. Bu olayların muhtar olma ile bir ilgisi olduğunu düşünmüyoruz. Zira bu kaza muhtar olmasa da olabilirdi. Bence bir talihsizlik" ifadelerini kullandı.

Köy halkından İsa Ünal, "Kazanan kişi başta kalsa böyle olmazdı. Seçim olur da seçilen başa geçerse bir daha böyle olaylar olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

'BİR AN EVVEL MUHTAR SEÇİLMELİ'

Köyde bakkal işletmeciliği yapan Lokman Sertdemir da bir an evvel seçim yapılmasını isteyerek, "Bu olaylar tamamen bir talihsizlik. Ne var ki köyümüze bir an evvel muhtar seçilmesi lazım. Köyümüzde muhtar olmadan işler yürümez" dedi.

YENİ SEÇİLECEK MUHTARA BAŞARI DİLEDİ

Geçirdiği kaza sonrası halen hastanede tedavi gören eski muhtar Mehmet Ali Almacı ise DHA muhabirine şu açıklamayı yaptı:

"Bir süredir yürüttüğüm muhtarlık görevimi geçirdiğim talihsiz bir kaza sonrası bırakma kararı aldım. Şu an tedavim devam ediyor. Yeni seçilecek muhtar arkadaşa başarılar diliyorum. Allah kimseye bir daha böyle olaylar yaşatmasın. Dualarınızı bekliyorum."