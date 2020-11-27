HES uygulamasında paylaşılan veriler, Türkiye ortalamasının üzerinde vaka artışının görüldüğü Edirne'nin tehlikeli durumunu gözler önüne serdi. HES uygulamasından 15 gün arayla alınan görüntüler de korona virüste vaka artışlarının yaşandığı dikkat çekti. Uygulamada 15 gün önce yüksek riski temsil eden kırmızı alanların az sayıda bulunduğu Edirne'de bugünkü görüntüde ise çoğu alanın yüksek riskli olduğu görüldü. HES uygulamasından bakıldığında adeta kırmızı alarm veren Edirne'de artan vaka sayılarına karşı denetimler de artırıldı.