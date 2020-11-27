Jandarmadan şehirlerarası otobüslere koronavirüs denetimi yapıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası toplu ulaşım araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün yayınlanan genelge kapsamında yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimleri sürüyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Otoyol Jandarma Trafik, Jandarma Asayiş ve Motosikletli Trafik Asayiş Timlerinin katılımındaki yoğunlaştırılmış denetimlerin ikinci gününde Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Paşaköy Gişelerde şehirlerarası yolcu otobüslerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik HES Kodu ve maske denetimi yaptı.



Sancaktepe Paşaköy gişelerinde denetim noktası oluşturan ekipler, şehirler arası toplu ulaşım araçlarını durdurarak, şoför ve yolcuların HES kodu ile Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.



Ekipler, Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirleri hatırlattığı şoför ve yolcuları maske ile sosyal mesafe konusunda ikaz etti. Kurallara uyan şoför ve yolculara da teşekkür edildi.





"DENETİMLERDEN MEMNUNUZ "



İstanbul'dan Amasya giden yolcular ve otobüs şoförü "Denetimlerden çok memnunuz. Otobüs içerisi kapalı alan olduğu için sık sık denetimlerin yapılması gerekiyor. Dünyada salgın hastalık var. Hastalıktan korunmak için tedbirlerimizi almamız lazım. Her şeyi devletten beklemememiz lazım. Hijyen, Maske ve Temizlik kuralarına dikkat ettiğimiz zaman her şeyi aşarız. Otobüsümüzde bu kurallara dikkat ediyoruz." Dediler.

Yapılan denetimler sonucunda otobüste HES kodu ile koronavirüslü olduğu tespit edilen yolcular sağlık ekiplerince karantinaya alınacağı bölgeye götürüldüler.