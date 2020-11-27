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Kaftancıoğlu ailesine hırsızlık şoku

İstanbul Beyoğlu’nda ikamet eden il Başkanı ’nun eşinin motoru çalındı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri çalınan motoru Fatih Karagümrük’te branda içinde sarılı halde buldu. Yaklaşık 80 bin lira değerindeki motor emniyetin otoparkına çekildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 27.11.2020 17:37 Son Güncelleme: 27.11.2020 17:40 ABONE OL
Kaftancıoğlu ailesine hırsızlık şoku

Beyoğlu Karaköy'de ikamet eden Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'nun motoru park halindeyken hırsızlar tarafından kilidi kırılarak çalındı. Konuyla ilgili çalıma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntüleri incelemeye aldı.

Çalışmaların devamında iki hırsızın, motoru iterek çaldıkları ve Fatih Karagümrük'te bir yere bıraktıkları tespit edildi. Üzerine branda örtülü bulunan motor emniyet otoparkına çekildi. Motor Ali Naki Kaftancıoğlu'na teslim edilecek.

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Kaftancıoğlu ailesine hırsızlık şoku
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