Kaftancıoğlu ailesine hırsızlık şoku

Beyoğlu Karaköy'de ikamet eden Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'nun motoru park halindeyken hırsızlar tarafından kilidi kırılarak çalındı. Konuyla ilgili çalıma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntüleri incelemeye aldı.

Çalışmaların devamında iki hırsızın, motoru iterek çaldıkları ve Fatih Karagümrük'te bir yere bıraktıkları tespit edildi. Üzerine branda örtülü bulunan motor emniyet otoparkına çekildi. Motor Ali Naki Kaftancıoğlu'na teslim edilecek.