Küçük kızına vahşeti yaşattı! Sanığın cezai ehliyeti tam!

Avcılar'da bir buçuk yaşındaki kızının vücudunun farklı yerlerini jiletle kesip farklı yerlerine çamaşır suyu ve sabun enjekte ettiği iddiasıyla 'çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek, kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan Ezgi K.'nın Adli Tıp raporunda sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Ezgi K.'nın ayrıca cezaevinden çocuklarına ve eşine yazdığı mektuplar mahkemede okundu. Mektuplarda çocuklarının doğum gününü kutlayan sanığın, çocuklarına 'beni özle, beni affet' diye yazdığı belirtildi.

CEZAEVİNDEN MEKTUP GÖNDERDİ

Bakırköy 8.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ezgi K. SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi'nden gelen raporu okudu. Raporda sanık Ezgi K.'nın atılı suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun bildirildiği belirtildi. Duruşmada mahkeme başkanı sanık Ezgi K.'nın cezaevinden çocuklarına yazdığı mektubu okudu. Mektupta çocuklarının doğum gününü kutlayan Ezgi K. "Gelince hediye alacağım ve beni özle, beni affet" diye yazdığı mahkemede okundu. Sanık Ezgi K., çocuklarına yazdığı mektupla ilgili olarak çocuklarını annesiz bıraktığını, bu nedenle yazdığını söyledi. Ezgi K, 'Beni affetmelerini istedim, onları mağdur bıraktım' dedi. Ezgi K, eşi Eray K.'ya yazdığı mektupta ise "babalığını kusursuz yapıyorsun, merhametlisin. Her şey için hakkını helal et" diye yazdığı mahkeme başkanı tarafından duruşma salonunda okundu. Sanık, eşine yazdığı mektupla ilgili ise 9 ay sonra çocuklarını ilk defa görüşe getirdiği için böyle bir mektubu eşine yazdığını anlattı. Sanık avukatı da müvekkilinin daha önce iki çocuk yetiştirdiğini ve daha önce kayınvalidesinin dinlendiğini, olumsuz bir şey duymadıklarını belirtti. Bakanlık avukatı ise sanığın yazdığı mektuplardan vicdan azabı çektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle aile içi konumu nedeniyle tehlike yaratacağından tutukluluk devamını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme İstanbul Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanlığı'ndan rapor istenmesine ve sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİ

İddianamede Adli Tıp Kurumu İkinci İhtisas Kurulu'nun raporuna yer veriliyor. Eylül Mira adlı bebeğin vücudundaki travmatik değişimlerin sayısı, dağılımları ve sağ kolda saptanan fonksiyonel kayıpların birlikte değerlendirildiğinde küçüğün kötü muameleye maruz kaldığının kabulünün gerektiği belirtilen raporda anlatılıyordu. Küçük bebekteki yaralanmanın kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı iddia ediliyordu. Ezgi K.'nın 9 Şubat 2019'da polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf ederek kızına bir türlü ısınamadığını, işkence ve eziyetleri çocuğun ölmesi amacıyla yaptığını ancak ikametinde tek olarak yaşamadığı için ailesinin ve eşinin baskısıyla kızını hastaneye götürerek tedavisini yaptırdığı da iddianamede anlatılıyordu. İddianamede Ezgi K.'nın "Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.