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'da operasyonu! 7 şüpheli yakalandı

'nın Tavşanlı ilçesinde, ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 12:45 Son Güncelleme: 27.11.2020 12:45 ABONE OL
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 810 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen S.M, O.B, E.D, V.Ç, S.S, Ş.B.A. ve K.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli yakalandı
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