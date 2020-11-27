Örgüte ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınır ötesinde teröristlerin temizlenmesi amacıyla başlatılan operasyonlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde komando birlikleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda, silah ve mühimmat bulundu.

Operasyonda, bir 12.7 mm Doçka uçaksavar silahı, bir RPG-7 roketatar, bir 60 mm havan, bir el yapımı patlayıcı basma düzeneği, 2 el bombası, 2 anti personel mayını, 4 60 mm havan mühimmatı, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 243 makineli tüfek mühimmatı, 40 Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 82 çelik çekirdekli zırh delici mühimmat ve 10 av tüfeği fişeği ele geçirildi.



CEPHANELİK ÇIKTI

Hakkâri ve Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan Yıldırım-2 Kavaklı operasyonunda terör örgütü PKK'nın toprağa gömdüğü mühimmatlar bulundu. Toprağa gömülü vaziyette, 70 antitank roketatar mühimmatı, 77 roket sevk fişeği, 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası, 5 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



5 TERÖRİST TESLİM OLDU

Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 215'e yükseldi.