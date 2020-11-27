Piyasaya süreceklerdi! Suçüstü basıldılar! Evlerinden Isıtıcı Makinesi bile çıktı

İstanbul'da sahte içki imalatı yapan üç kişi sahte içkileri araca yüklerken yakalandı. Evlerinden ise bandrol ve kapak birleştirmede kullanılan Isıtıcı Makinesi bulundu. Operasyon anları ve adreste yapılan aramalar polis kamerasına yansıdı.

Operasyon; 23 Kasım Pazartesi günü İstanbul Avcılar'da bulunan Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlendi. Evlerinde sahte içki imalatı yapan ve sahte içkileri satarak piyasaya sürdükleri iddia edilen Adem Ç. (38), kardeşi Sami Ç. (47) ve akrabaları Erdal U. (40) fiziki olarak takibe alındı. Adem Ç., söz konusu adresten kolilerle çıktığı ve kolileri park halinde bulunan bir araca yükledi.

Adem Ç. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda; 23 şişe sahte içki, 40 içki kapağı, dört boş şişe ele geçirildi. Adrese de baskın yapıldı. Aramalarda bir ruhsatsız tabanca, iki şarjör, bir ruhsatsız yarı otomatik tüfek, 51 mermi, 64 şişe sahte içki, 145 içki kapağı, 30 litrelik beş bidon halinde sıvı alkol maddesi ile bandrol ve kapak birleştirmede kullanılan Isıtıcı Makinesi ele geçirildi. Üç şüpheli de gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Operasyon anları ve adreste yapılan aramalar polis kamerasına yansıdı.