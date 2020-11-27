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'lı vandallara operasyon

’da terör örgütü ’nın şehir yapılanmasını oluşturan YDG-H üyesi sokak vandallarına yönelik bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda 8 kişi yakalandı, 2 kişi de aranıyor. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanda ele geçirildi.

Özgür CEBE Özgür CEBE
Giriş Tarihi: 27.11.2020 11:17 Son Güncelleme: 27.11.2020 11:29 ABONE OL
PKK'lı vandallara operasyon

PKK terör örgütünün şehir yapılanmasının çökertilmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda bu sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Sabah saatlerinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekiplerin belirlenen adreslere yaptıkları baskınlarda terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasını oluşturan Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunan esnaflara zorla kepenk kapattıran, kurumsal bazı market ve işyerlerine el yapımı bomba ve Molotof kokteylli saldırılarda bulunan, kamuya ait iş makineleri ve araçları kundaklayan zanlılardan 8'i yakalandı. 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan ve tümünün terör örgütü PKK'dan daha önce de gözaltı kaydı bulunan M.Y, A.Y, A.T, B.Ö, A.E, E.T, F.E ve E.P'nin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu sürüyor.

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PKK'lı vandallara operasyon
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