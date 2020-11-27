Şanlıurfa‘da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren şahısların faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak geniş çaplı bir soruşturma yürütüldü.

Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde savaşçı olarak faaliyet yürüttükleri yönünde haklarında bilgiler bulunan 7 şahsa yönelik dün gece sabaha doğru bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler hakkında başlatılan adli tahkikat devam ediyor.