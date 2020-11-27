Son dakika: Ankara’da PKK operasyonu: 21 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 21 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 21 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 21 kişi arasında Suriye Resulayn bölgesinde savaşçı olarak silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen bir kişi ile örgütün sözde kuruluş tarihi olan 27 Kasım'da PKK'nın diğer mensuplarına etkinlik çağrısı yaptığı belirlenen 10 kişinin olduğu öğrenildi.

Aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünü ve elebaşını destekleyici, övücü faaliyetlerde bulunan 6 kişi ile örgütün gençlik yapılanması olan sözde "Devrimci Gençlik Hareketi" içerisinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlar sonrasında 21 şüpheli de yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubeye götürüldü.