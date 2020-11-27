Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca 5 ili açıkladı! Vaka sayıları iki haftada yüzde 100 arttı

Son dakika: Bakan Koca 5 ili açıkladı! Vaka sayıları iki haftada yüzde 100 arttı

Son Dakika Haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tokat, , Adana, Mersin ve 'da vaka sayılarının iki haftada yüzde 100 arttığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 18:34 Son Güncelleme: 27.11.2020 18:57 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca 5 ili açıkladı! Vaka sayıları iki haftada yüzde 100 arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdiğini bildirdi.



Bakan Koca, Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum sağlık müdürüyle çevrim içi yaptığı toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Toplantıda, salgının söz konusu illerdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışlarının üzerinde durduklarını belirten Koca, şu bilgileri verdi:

"Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor."

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Koca 5 ili açıkladı! Vaka sayıları iki haftada yüzde 100 arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA