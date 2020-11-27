Hafta sonu sokağa çıkma yasağı son dakika genelgesi: Bu akşam 8'den sonra yasak var mı? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz hafta son dakika haberi ile duyurulan sokağa çıkma yasağı saatleri bugün sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Cumartesi ve Pazar günü uygulanacak olan kısıtlama öncesinde vatandaşlar yasağın ne zaman başlayacağına ilişkin detayları öğrenmek için İçişleri Bakanlığı genelgesini incelemek ve konuya ilişkin bilgi edinmek istiyor. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Cuma günü akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı, bugün yasak var mı? İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL, BUGÜN YASAK VAR MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Cumartesi ve Pazar günü öncesi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de milyonların gündemindeki yerini aldı. Kısıtlamanın bu akşam başlayacağı yönünde yanlış bilgi sahibi olanlar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye ilişkin detayları araştırmaya başladı. Öte yandan kısıtlamanın yarın akşam yani 28 Kasım 2020 tarihinde saat 20.00 itibarıyla başlayacağı biliniyor…