Son dakika: Geri dönüşüm tesisinde yangın! İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor

Zeytinburnu'nda bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokağı'nda bulunan atık yönetimi ve geri dönüşüm merkezinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangına ihbar üzerine Zeytinburnu, Bayrampaşa, Fatih ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İlk belirlemelere göre, yangında ölen yada yaralananın olmadığı belirtildi.