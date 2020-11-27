Son dakika haberi... Bazı illerde yüzde 77 görüldü! Bakanlık yeni önlemlere hazırlanıyor

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı artan yoğun bakım oranları nedeniyle yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Türkiye'de yoğun bakım yatak sayısının yüzde 60'ının devlet hastanelerinde, yüzde 40'ının diğer hastanelerde olduğunu bildiren uzmanlar önemli uyarılarda bulundu. Edinilen son dakika verileri Türkiye'de şimdi ve kısa vadede bir yoğun bakım yatak sıkıntısına işaret etmese de Sağlık Bakanlığı yeni önlemler alarak uzun vadede de problem yaşanmasının önüne geçmek için kolları sıvadı.