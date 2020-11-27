Son dakika haberi... Bazı illerde yüzde 77 görüldü! Bakanlık yeni önlemlere hazırlanıyor

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı artan yoğun bakım oranları nedeniyle yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Türkiye'de yoğun bakım yatak sayısının yüzde 60'ının devlet hastanelerinde, yüzde 40'ının diğer hastanelerde olduğunu bildiren uzmanlar önemli uyarılarda bulundu. Edinilen son dakika verileri Türkiye'de şimdi ve kısa vadede bir yoğun bakım yatak sıkıntısına işaret etmese de Sağlık Bakanlığı yeni önlemler alarak uzun vadede de problem yaşanmasının önüne geçmek için kolları sıvadı.
SON DAKİKA HABERİ BAZI İLLERDE YÜZDE 77'LER GÖRÜLDÜ
göre bazı şehirlerde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 77'lere ulaşmasının durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu söyledi. Bakanlıktan tüm illere gönderilen genelgede ise özel hastanelerin pandemi süresince ek yatak taleplerinin karşılanacağı açıklandı.
YOĞUN BAKIM GENELGESİ
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin imzasıyla 24 Kasım'da tüm illere gönderilen son dakika genelgesinde, pandemi süreci sonunda geçici olarak ilave edilen yatakların iptal edileceğinin bilinmesi şartıyla, hastane binasında tadilat yapılmaksızın yerinde yatak eklenmek suretiyle sadece erişkin yoğun bakım yatağı veya çocuk yoğun bakım yatağı ilave yapılabileceği söylendi. - Hürriyet
BAKAN KOCA'DAN 5 KRİTİK SON DAKİKA GÖRÜŞMESİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da Kovid-19 vakalarının arttığını belirterek, Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımının düşük olduğunu bildirdi. Koca, 5 ilin sağlık müdürleriyle çevrim içi yaptığı toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
SAMSUN'DA VAKA ARTIYOR
Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum il sağlık müdürleriyle on-line toplantıda salgının seyrini ele aldık. Samsun'da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor."