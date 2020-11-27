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Son dakika haberi... Bazı illerde yüzde 77 görüldü! Bakanlık yeni önlemlere hazırlanıyor

Koronavirüste son dakika... Vaka sayılarındaki artış sonrasında yoğun bakım ünitelerine yansıyan yoğunluğa karşı geç olmadan önlem alınması gündemde. Türkiye'de yoğun bakım servislerindeki yatak doluluk oranı bazı illerde yüzde 77'lere kadar çıktı. Avrupa ülkelerindeki tedbirsizlik ve sonuçlarını yaşamayan ve mücadelede öne çıkan Türkiye yine erken tedbir alıyor. Edinilen son dakika haberine göre artan yoğun bakım oranları nedeniyle yeni önlemler almaya hazırlanıyor.

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Son dakika haberi... Bazı illerde yüzde 77 görüldü! Bakanlık yeni önlemlere hazırlanıyor

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı artan yoğun bakım oranları nedeniyle yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Türkiye'de yoğun bakım yatak sayısının yüzde 60'ının devlet hastanelerinde, yüzde 40'ının diğer hastanelerde olduğunu bildiren uzmanlar önemli uyarılarda bulundu. Edinilen son dakika verileri Türkiye'de şimdi ve kısa vadede bir yoğun bakım yatak sıkıntısına işaret etmese de Sağlık Bakanlığı yeni önlemler alarak uzun vadede de problem yaşanmasının önüne geçmek için kolları sıvadı.

SON DAKİKA HABERİ BAZI İLLERDE YÜZDE 77'LER GÖRÜLDÜ

göre bazı şehirlerde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 77'lere ulaşmasının durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu söyledi. Bakanlıktan tüm illere gönderilen genelgede ise özel hastanelerin pandemi süresince ek yatak taleplerinin karşılanacağı açıklandı.

YOĞUN BAKIM GENELGESİ

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin imzasıyla 24 Kasım'da tüm illere gönderilen son dakika genelgesinde, pandemi süreci sonunda geçici olarak ilave edilen yatakların iptal edileceğinin bilinmesi şartıyla, hastane binasında tadilat yapılmaksızın yerinde yatak eklenmek suretiyle sadece erişkin yoğun bakım yatağı veya çocuk yoğun bakım yatağı ilave yapılabileceği söylendi. - Hürriyet

BAKAN KOCA'DAN 5 KRİTİK SON DAKİKA GÖRÜŞMESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da Kovid-19 vakalarının arttığını belirterek, Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımının düşük olduğunu bildirdi. Koca, 5 ilin sağlık müdürleriyle çevrim içi yaptığı toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

SAMSUN'DA VAKA ARTIYOR

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum il sağlık müdürleriyle on-line toplantıda salgının seyrini ele aldık. Samsun'da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor."

Son dakika haberi... Bazı illerde yüzde 77 görüldü! Bakanlık yeni önlemlere hazırlanıyor

İLAÇ KULLANIMI DÜŞÜK

Bakan Fahrettin Koca, kişisel hesabından yaptığı açıklamada, " Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi... Bazı illerde yüzde 77 görüldü! Bakanlık yeni önlemlere hazırlanıyor
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