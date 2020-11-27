SON DAKİKA | Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, Cuma günü akşam 8’den sonra yasak var mı?

Geçtiğimiz hafta son dakika haberi ile duyurulan sokağa çıkma yasağı saatleri bugün sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Cumartesi ve Pazar günü uygulanacak olan kısıtlama öncesinde vatandaşlar yasağın ne zaman başlayacağına ilişkin detayları öğrenmek için İçişleri Bakanlığı genelgesini incelemek ve konuya ilişkin bilgi edinmek istiyor. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Cuma günü akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı, bugün yasak var mı? İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…
Cumartesi ve Pazar günü öncesi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de milyonların gündemindeki yerini aldı. Kısıtlamanın bu akşam başlayacağı yönünde yanlış bilgi sahibi olanlar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye ilişkin detayları araştırmaya başladı. Öte yandan kısıtlamanın yarın akşam yani 28 Kasım 2020 tarihinde saat 20.00 itibarıyla başlayacağı biliniyor…
İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiler şöyle;
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.
15 GÜNLÜK KISITLAMA GELECEK Mİ?
15 Gün sürecek kısıtlamanın uygulanacağı iddiası ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor ancak;
Bakan Koca, "Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar" dedi.
Genelgede yer alan diğer detaylar şöyle;
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;