Son dakika: Türk gemisine hukuksuz müdahalede yeni gelişme! Harekete geçildi...

Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya'ya gıda ve boya yardımı götüren Türk gemisine uluslararası sularda Alman fırkateyni tarafından müdahale edilmesi ile iligili harekete geçti. Savcılık, geminin durdurularak, hukuksuz bir şekilde aranması ile ilgili resen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'den boya, gıda ve muhtelif malzeme desteğini Libya'ya götürmek üzere tola çıkan Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari gemiye Yunan komutan yönetimindeki Alman Hamburg Fırkateyni müdahale etmişti. Gemiyi askerler ile hukuksuz şekilde durduran askerler, Türkiye tarafının onayı olmadan arama yapmıştı.

Aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış, personele kötü muamele eden askerler gemiden inmişti. Türkiye haberin ardından AB, Almanya ve İtalya'ya anında NOTA vermişti.

IRINI Harekatı gerekçe gösterilerek yapılan hukuksuz aramaya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki gelmişti. Başkan Erdoğan da, tüm uluslararası hakların yasal zeminlerde aranacağını bildirmişti.