Sosyete torbacıları işte böyle gözaltına alındı! Tam 230 kilogram zehirle yakalanmışlardı

İstanbul Narkotik Masası Polisleri, Eyüp İlçesi'ne bağlı Göktürk'te "Sosyete Torbacısı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına düzenlediği çifte operasyonda 14 uyuşturucu satıcısını yakaladı ve 223'ü Eroin, 7'si Kokain maddesi olmak üzere 230 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu satıcıları, Özel Harekat destekli operasyonda işte böyle yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Eyüp İlçesi'ne bağlı Göktürk'te "Sosyete Torbacısı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına düzenlediği çifte operasyonda 14 uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı. Şüphelilerin, gelir seviyesi üst düzey olan kişilere uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilmişti. Çifte operasyonda; 223'ü Eroin, 7'si Kokain maddesi olmak üzere toplamda 230 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu satıcılarının Özel Harekat destekli operasyonda yakalandıkları ve yüzüstü yere yatırıldıkları o anlar polis kameralarına işte böyle yansıdı.