Türk yargısı darbeci terörü mahkûm etti

FETÖ'CÜdarbe girişimini ana davalarından biri olan Akıncı Üssü davasında sanıklara ceza yağarken, verilen cezalarla ilgili AK Parti ve MHP'li isimler açıklamada bulundu. İşte görüşler:Türk yargısı darbeci hainlerden hesap sormaya devam ediyor. Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum.Hak ettikleri cezayı aldılar. Bu ihanet şebekesiyle mücadele etmek vatanseverliğin en önemli gereklerindendir. Bugün adaletin verdiği karar çok önemli bir aşamadır. Darbeci terörle mücadelemiz sürecektir. Darbeci terör, hukukun ve adaletin önünde bu topraklarda ebediyen mahkûm edilmiştir.Adalet yerini buldu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezayı aldı. Bu hainlere karşı mücadelemiz her alanda devam edecek.Adalet tecelli ediyor. Hiç kimsenin yaptıkları yanına kâr kalmaz. Meclisi, Özel Harekâtı bombalarken hiçbir şey olmayacak gibi hareket edenler başına gelenleri gördü. Bundan sonra böyle bir şeye cüret edecek olan da başına gelecekleri görsün.