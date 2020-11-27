AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Akıncı Üssü darbe girişimi davasında kararın açıklanmasının ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde açıklamalarda bulundu. Usta, darbe girişimine kalkışanların aldıkları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının ardından bundan sonra kimsenin ülkede darbe girişimine kalkışamayacağını vurgulayarak şunları kaydetti: "Hem o gece inanılmaz bir direniş, birlik ve beraberlik gösteren milletimiz hem de bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesi, kararlı duruşu, milletiyle birlik ve beraberlik içinde kendisini de ortaya koyarak vermiş olduğu kararlı tutumla Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir. Bunu herkesin, bu vesileyle bugün açıklanan kararlarla bir kez daha en iyi şekilde anlamasını istiyorum. Bir kez daha hiç kimsenin Türkiye'de darbe üzerinden, vesayet odakları üzerinden bir girişimde bulunamayacağının altını çizmek istiyoruz."15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı Ufuk Yeğin ise "Bir kişiye biat edip devlete meydan okuma haddini kendinde görenlerin, bugün devletin ne olduğunu anladıklarını düşünüyoruz" diye konuştu. 15 Temmuz'da kendisinin gazi, babasının ise şehit olduğunu belirten Birgül Biçinci de "Mutluyuz, adalete güveniyoruz. Şehitlerimizin kanı biraz da olsa yerde kalmadı" dedi. ANKARA