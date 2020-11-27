İstanbul Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde 3 farklı olaya karışan ve yabancı uyruklu iş adamlarına Bitcoin satma ya da ticaret bahanesiyle tuzağa düşürüp 1.7 milyon lira gasp eden 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Beyoğlu'nda bir kişiye elektro şok verip 150 bin lirasını gasp ettikleri, Fatih'te Fas uyruklu K.A'yı ofise bağlayıp 300 bin lirasını gasp ettikleri ve yine Fatih'te Bitcoin satma bahanesiyle ofise çağırdıkları kişiden 1.3. milyon gasp ettikleri iddia edildi. Gasp Büro Ekiplerince yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Üç olayda 1.7 milyon vurgun! Elektroşoklu gasp dehşeti | Video

İstanbul Fatih'te 11 Eylül günü yaşanan gasp olayı iddialara göre şöyle yaşandı. Fas uyruklu iş insanı K.A., yakın zamanda tanıştığı Suriye uyruklu Salih S. (20) ile telefonda görüştü. Görüşmede bankadan para çektiğini söyleyen K.A., davet üzerine Salih S.'nin Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan ofisine gitti. K.A.'nın gelmesiyle Salih S. ofisten ayrıldı ve o esnada orada bulunan 5 şüpheli yanında yüklü miktarda para bulunduğunu bildikleri K.A.'ya saldırmaya başladı. Azat G. (23), Harbi Ö. (19), Irak uyruklu Zana A. (36), Suriye uyruklu Kemal A. (26) ve yine Suriye uyruklu olan Muhammed H. (21), ellerini ve ayaklarını bağlayarak darp ettiği K.A.'nın 30 bin Dolar'ını gasp ederek olay yerinden uzaklaştı. K.A. ise elleri ve ayakları bağlanarak terk edildiği ofisten, camları kırıp yardım çığlığı atarak kurtuldu.





Bu konu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden tespit etikleri şüphelileri tek tek yakaladı. Tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili çalışmaların devamında şüphelilerin bazılarının daha önceden de çeşitli olaylara karıştıkları tespit edildi.



BİTCOİN ALMAYA GELDİ GASP EDİLDİ



Yapılan tespitler neticesinde şüphelilerden bazılarının gerçekleştirdiği ileri sürülen bir diğer olay ise Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde 11 Ağustos Salı günü yaşandı. Salih S., kripto para Bitcoin yatırımcısı olduğu ileri sürülen Osman E.'yi ofisine çağırdı. Kripto para satın alma ümidiyle Salih S.'nin ofisine gelen Osman E., beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Salih S. ve Zana A., yatırımcı Osman E.'ye saldırmaya başlayarak kripto para almak için yanında bulundurduğu 132 bin 820 Dolar'ı gasp etti. Şüpheliler, yüzünü kanlar içine bıraktığı Osman E.'yi ofiste bırakarak olay yerinden uzaklaştı.





BAYILTANA KADAR ELEKTRİK VERDİLER



Polisin tespitine göre 3. Olayın ise Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde 3 Kasım Salı günü 15:30 sıralarında gerçekleştiği ileri sürüldü. Harbi Ö. ve Azat G. isimli iki şüpheli, bankadan çıktığını gördükleri Soner K.'yı takip etmeye başladı. Kısa bir süre sonra harekete geçen şüpheliler, elektroşok cihazıyla Soner K.'ya saldırmaya başladı. Şüpheliler saldırdıkları kişinin 15 bin Euro'sunu gasp ettikten sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran Soner K. ise kendisine saldıran Harbi Ö. ve Azat G.'yi yakalamak için birkaç adım attı ve yere yığıldı. Soner K.'nın o anları, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.



POLİS O ÇETEYİ ÇÖKERTTİ



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler; Harbi Ö. (19), Azat G.(23), Kemal A.(26), Salih S.(20), Muhammet H.(21) ve Zana A.(36)'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Kemal A.'nın terör örgütüne üyelikten aranmasının olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklandı.