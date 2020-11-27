Uyuşturucu için ailesine saldırdı! Annesini ve ablasını dövdü

İstanbul Eyüp Sultan'da uyuşturucu madde bağımlısı 21 yaşındaki A.K isimli genç adam, dışardan eve geldi ve evdeki annesinden uyuşturucu almak için para istedi. 42 yaşındaki F.K adlı kadın oğluna para vermeyip çalışması gerektiğini söyleyince, uyuşturucu bağımlısı genç annesinin koluna ve omzuna yumruk atmaya başladı. Bunun üzerine anne oğulu ayırmak isteyen genç adamın kardeşi 20 yaşındaki G.K, abisi tarafından yumruklarla dövüldü.

ANNESİNİ VE KARDEŞİNİ DÖVDÜ

Uyuşturucu bağımlısı gencin, iddiaya göre annesine ve kardeşine 'sizi her gün rahatsız edeceğim, sizi öldürürüm, yaşatmam sizi' ifadelerini kullanarak hakaret etmesi üzerine kız kardeşi G.K, polisi aradı. Polisler gelmeden kaçmaya çalışan genç adam, para vermesi için annesini ve kız kardeşimi darp etti. Yaşanan olay sonrası 42 yaşındaki anne F.K, öz oğlu olan 21 yaşındaki A.K'den şikayetçi oldu.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Anne F.K emniyetteki ifadesinde, oğlunun uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, olay sırasında kendisinden para istediğini vermeyince de yumrukla dövdüğü söylerken, kız kardeş G.K, annesini ve abisini ayırmak istediği sırada A.K'nın kendisini yere savurduğunu, ayağa kalktığında ise yumruklandığını ve öldürmekle tehdit ettiğini ifade etti. Şüpheli A.K ise üzerine atılan suçları kabul etmediğini belirtti. Savcılık uyuşturucu madde bağımlısı genç hakkında 'başkasına bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suçuyla yağmaya teşebbüs', 'hakaret', 'tehdit', 'basit yaralama' suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.