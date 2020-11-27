Van merkezli PKK operasyonu: 19 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ederken ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Van Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Van merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ, Mersin ve Diyarbakır illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 29 kişiye yönelik çalışma yapıldı.

Operasyon kapsamında 19 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, anıp gözaltına firari olan 10 şüphelinin yakalama çalışması ise devam ediyor.

HDP il binası ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, afiş, kitap ve dijital materyal ele geçirildi.