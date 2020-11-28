1 saatlik maske denetiminde 13 bin TL ceza yazıldı

Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri polis otosundan anonslar yaparak vatandaşları Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Ekipler yaptıkları anonslarda vatandaşların maske, mesafe ve temizlik konularında çok dikkatli olmalarını istedi.

Anonslarda, "Saygıdeğer hemşehrilerimiz, sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Aslında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" denildi.

MASKE TAKMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Öte yandan, ekiplerin ilçe genelinde 5 noktada 7 ekip,14 personelle yaptıkları denetimlerde, 1 saatte 307 kişi, 145 araç kontrol edildi. Maske takmayan 15 kişiye toplamda 13 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.