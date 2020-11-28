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: SMA hastaları, ülkemizde başarı ile uygulanan tedaviden faydalanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SMA , hastalığın tedavisi olmadığı, 2 yaşına kadar gen tedavisi almazsa öleceği hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Başvuru süreci tamamlanan SMA hastaları etkinliği ve yan etkileri bilinen, ülkemizde başarı ile uygulanan tedaviden halen faydalanmaktadır" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 16:25 Son Güncelleme: 28.11.2020 16:36 ABONE OL
Bakan Koca: SMA hastaları, ülkemizde başarı ile uygulanan tedaviden faydalanıyor

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenen 'SMA Hastalığında Güncel Tedaviler Çalıştayı'na SMA Bilim Kurulu üyeleri, bakanlık yetkilileri, SMA derneklerinin katıldığını belirtti.

Koca, "SMA Bilim Kurulu, SMA ilaçlarıyla ve son dönemde gündeme gelen muhtemel gen tedavisiyle ilgili güncel bilimsel çalışmalara değindiler. SMA Bilim Kurulu, hastalığın tedavisi olmadığı, 2 yaşına kadar gen tedavisi almazsa öleceği hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Başvuru süreci tamamlanan SMA hastaları etkinliği ve yan etkileri bilinen, ülkemizde başarı ile uygulanan tedaviden halen faydalanmaktadır. Gen tedavisi uygulama prosedürünün bir parçası olarak en az 1 ay süreyle bağışıklık sisteminin baskılanması gerekmekte, özellikle kilosu yüksek olan bazı hastalarda bu süreç 1 yıla kadar uzayabilmektedir. SMA Bilim Kurulu, her ay toplanıyor, STK'lar ve aileler bilgilendiriliyor" ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca: SMA hastaları, ülkemizde başarı ile uygulanan tedaviden faydalanıyor
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